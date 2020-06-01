副總統賴清德赴桃園弔唁鍾肇政 20:252020/06/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德赴龍潭武德殿弔唁鍾肇政。（呂筱蟬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德赴龍潭武德殿弔唁鍾肇政。（呂筱蟬攝） 台灣文學之母鍾肇政辭世，副總統賴清德1日下午前往龍潭區武德殿弔唁，他在鍾肇政兒子鍾延威與媳婦蔣絜安陪同下，觀賞鍾老生前手稿與事蹟，全程停留約20分鐘。 賴清德表示，對於鍾肇政的離世感到不捨，也是台灣的損失，大家都是從高中、大學讀他的小說，之前在行政院長任內也曾經拜訪他，當時也很高興，如今終老離開，來此也是對他表示敬意並為他送行。 (中時 ) #鍾肇政 #賴清德 #台灣 #副總統 #大學 也許您會感興趣 政治熱門新聞 蔡政府民調為何暴跌？網友分析讓人嚇一跳！ - 政治 為何要罷韓？陳致中這3理由 網友這樣說 - 政治 罷韓倒數 24歲高雄綠區年輕人震撼吐出一句 - 政治 「振興券」民調結果 支持度出乎意料！ - 政治 酸蘇揆？黃創夏：靠這兩事賣弄威權終將被反噬 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。