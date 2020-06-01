副總統賴清德赴龍潭武德殿弔唁鍾肇政。（呂筱蟬攝）

台灣文學之母鍾肇政辭世，副總統賴清德1日下午前往龍潭區武德殿弔唁，他在鍾肇政兒子鍾延威與媳婦蔣絜安陪同下，觀賞鍾老生前手稿與事蹟，全程停留約20分鐘。

賴清德表示，對於鍾肇政的離世感到不捨，也是台灣的損失，大家都是從高中、大學讀他的小說，之前在行政院長任內也曾經拜訪他，當時也很高興，如今終老離開，來此也是對他表示敬意並為他送行。

(中時 )