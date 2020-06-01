連接新竹縣、市的經國大橋為竹縣往竹科的重要交通樞紐，每逢上、下班時間均會出現車潮，為了舒緩交通壅塞問題，新竹縣政府提出「經國橋道路改善計畫」，日前獲得內政部營建署核定可行性評估計畫總經費650萬元，目前已辦理招標，期望能解決交通問題。

工務處表示，「經國橋道路改善計畫」規畫北向匝道，由經國橋北向闢建往東的匝道，跨頭前溪堤防後，銜接至興隆路，可將往高鐵站的車流導向，不須到自強南路後再右轉，可紓解部分往高鐵區的車流。

在南向匝道部分，工務處則規畫自自強南路往南方向，利用道路西側空間及經國橋西側，設置汽車專用道南向匝道，銜接至台68線，使經國橋上的汽車往右、機車直行的衝突降低，也緩解往新竹市的車流。

這項改善計畫獲得內政部營建署核定總經費650萬元，由中央補助513萬5000元，地方自籌136萬5000元。新竹縣長楊文科表示，他任內推動新竹縣十大交通建設，經國橋道路改善計畫即為其一，為了加速推動的期程，他在2月份也指示工務處，動用第二預備金先擬可行性評估，目前也辦理招標作業。

楊文科也說，此項計畫透過新增2條匝道，可望紓解交通壅塞，對於往返竹科、竹縣的通勤族助益不小，此外，新竹縣政府也對經國橋執行「大新竹運輸走廊智慧交控相關計畫」，透過智慧交控、大數據分析及雲端監控，緩解經國橋尖峰時間的交通壓力。

(中時 )