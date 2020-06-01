彰化市民蘇己耀即將專科畢業，2年前他因想留長頭髮，答應母親曹孟粟捐髮幫助癌友，1日上午他在畢業前夕到彰化市夏林髮廊剪去逾25公分長髮，作為送給自己畢業前夕的成年禮。
已年滿20歲的蘇己耀表示，自己從小就不喜歡被剪頭髮，因此很討厭上髮廊理髮，媽媽答應他長大以後就不管他，他想留長也可以，因此滿18歲那年他向媽媽告知要留長頭髮，同時答應留長以後要捐出來。
蘇己耀就讀耕莘健康管理專科學校宜蘭校區數位媒體設計科，正準備申請二技，同時也等著服兵役；他笑說留長頭髮最大不習慣的地方就是，要每天花時間洗頭髮，而且「吹頭髮吹超久，很累人！」在學校時都紮馬尾，加上同學都知道他要捐髮，不會有異樣眼光。
蘇媽媽曹孟粟表示，因為好友罹癌，在兒子就讀小學時開始捐髮，至今已捐髮3次，也因此認識夏林髮廊老闆娘陳美曲，過去15年來，與彰基切膚之愛基金會合作，免費為有意捐髮的民眾理髮，也經常四處義剪，為弱勢民眾服務。
她說，一般男生每2周就得理髮，但兒子以前常常拖到1、2個月才願意剪頭髮，如今看著兒子剪去留了2年的長髮，加入她捐髮的行列，她安慰的說，兒子真的長大了！也更懂事了。
(中時 )
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