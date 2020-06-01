桃園市中壢警分局一名36歲已婚蔡姓派出所長，驚爆與一名女性報案人大搞婚外情，該名所長利用職務之便更改班表或是提早下班，只到摩鐵偷情，雙方的line對話還外流，鹹濕對話所長還說忘記戴套，中壢警分局表示，經查該名所長不當行為屬實，目前已調離現職改派非主管職務。

據了解，時任所長的蔡男已婚有2個小孩，他見到赴派出檢舉毒品案的女子頗有姿色，因女子經營經營美甲美容業，他先以到女家中做臉為由先上下其手，見她不反抗隨即展開熱烈追求。

蔡男以「怕曝光」為理由約到摩鐵見面、發生關係，還因此更改班表、提早下班只為了約會，女子後來發現蔡男疑似還有其他交往對象提出分手，蔡男與她立即劃清界線，還要女子對外否認二人曾交往的事實。

中壢警分局1日表示，目前蔡男已改調非主管職務，不當感情案屬實，除調整為非主管職外並依規定懲處。

中壢警分局今（1日）回應，本分局前蔡姓所長與人發生不正常感情交往一案 ，經查屬實，已調整為非主管職，並依規定懲處。

(中時 )