台中港106號重件碼頭已完工，總長度為450公尺破紀錄。（陳淑娥攝）

離岸風電預計2025年達5.5ＧＷ裝置容量目標，台中港務分公司斥資逾11.8億元新建台中港106號重件碼頭已完工，總長度為450公尺，創下台中港最長重件碼頭紀錄，未來可停靠載重逾20萬噸級海岬型貨輪，以利離岸風電產業作業。

台中港務分公司表示，106號為鋼管板樁減壓式棧橋碼頭，將作為風機材料輸入及組件輸出主要碼頭，並兼供散雜貨裝卸碼頭使用，以達國家風電發展目標。

台中港106號碼頭於2017年12月22日開工，今年4月17月完工，總長度為450公尺（原台中港98號碼頭長為393公尺），水深16.3公尺，工程費逾11.8億元。

台中港務分公司指出，另為滿足自昇式船舶需求，於碼頭末段約200公尺及碼頭法線外60公尺範圍內施作海床加固工程，風機安裝船進行裝載作業時，可達到每平方公尺90噸錨定承載需求。

台中港陸續新整建2號、5Ａ、5Ｂ、36、106及相關專業區，就離岸風電產業鏈發展基地、運維船舶及工作船基地等硬體設施進行新整建工程。

(中時 )