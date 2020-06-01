截至5月31日，巴西拉美地區累計新冠確診病例超過101萬例，其中巴西累計確診病例超過51萬例，秘魯單日新增確診病例數創紀錄。

據中新社1日報導，巴西衛生部當地時間5月31日發布報告稱，當天巴西新增新冠肺炎確診病例1萬6409例，累計確診51萬4849例；新增死亡病例480例，累計死亡2萬9314例；累計治癒20萬6555例。當天，聖保羅市示威遊行引發混亂，警方使用瓦斯彈驅散示威者。

巴西衛生部稱，目前，聖保羅州已有確診病例10萬9698例，死亡增至7615例，兩項均居巴西全國首位。其次是里約熱內盧州，確診和死亡病例分別達到5萬3388例和5344例。塞阿拉州確診4萬8489例、死亡3010例，位居第三。此外，帕拉州、伯南布哥州和亞馬遜州的死亡病例也分別達到2923例、2807例和2052例。

31日13時30分左右，巴西科林蒂安和帕爾梅拉斯的球迷聚集在聖保羅市保利斯塔大道舉行示威遊行活動，抗議總統波索納洛，隨後與波索納洛的支持者發生衝突，雙方人員相互挑釁、鬥毆，現場混亂不堪。聖保羅市警方使用催淚瓦斯彈驅散示威者，示威者則向警方投擲石塊，燃燒障礙物，事件持續近三個小時。

波索納洛當天在首都巴西利亞參加其支持者的示威遊行。他騎馬來到遊行民眾面前，不戴口罩與支持者互動，違反衛生部在公共場合必須佩戴口罩的規定，引發當地媒體和輿論批評。

當天，里約熱內盧市也發生示威遊行，除總統支持者和反對者兩方進行抗議外，還有示威者打出「黑人的生命也重要」等標語，聲援美國民眾抗議美警方暴力執法的示威遊行活動。

另據新華社報導，秘魯衛生部數據顯示，秘魯5月31日新增確診病例8805例，創該國疫情爆發以來單日新增病例數紀錄，累計確診16萬4476例；新增死亡病例135例，累計死亡4506例；新增治癒病例761例，累計治癒6萬7208例。

智利衛生部5月31日數據顯示，該國確診病例數比前一日增加4830例，累計確診9萬9688例；新增死亡病例57例，累計死亡1054例；累計治癒4萬2727例。

(中時 )