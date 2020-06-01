日前美國總統川普發表講話，針對香港國家安全立法、新冠肺炎疫情以及經貿等問題對大陸進行咎責，還宣布啟動取消香港特殊關稅地位，終止部分大陸學生、學者入境美國，調查大陸公司在美上市的不同做法等等，大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上作出回應。

趙立堅稱，川普對大陸的指責罔顧事實，美方宣布的措施更嚴重干涉大陸內政，中方對此堅決反對。香港事務純屬大陸內政。大陸全國人大通過香港國安法是憲法賦予的權力，旨在彌補香港國安立法方面的缺失，以便貫徹一國兩制，維護香港穩定繁榮。美國對香港國家安全立法橫加干涉，是違背國際法和國際關係基本準則，將注定失敗。

趙立堅指出，陸美過去在經貿和教育領域本質是互利共贏。而近來美方以國家安全為由來打壓大陸企業，現在又揚言要調查在美上市的大陸企業，並限制大陸留學人員赴美簽證，嚴重違背市場競爭原則，破壞陸美雙邊關係。

趙立堅強調，新冠疫情是人類的共同挑戰，各國應當合力應對。但美方仍在無端指責大陸和世衛組織，企圖藉此掩蓋自己抗疫不力的真相，這種做法很不道德，也欺騙不了世人。

趙立堅敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上越走越遠。

(中時 )