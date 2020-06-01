近日在美國引起關注的明尼蘇達州明尼亞波里斯的警方執法過當、造成黑市民死亡的新聞，不幸過世的喬治・佛洛伊德（George Floyd）背景也被報導，高中時他曾是體育健將，是球隊的重要成員。

佛洛伊德的好友哈里斯透露，佛洛伊德來自美國德州休士頓，幾年前搬到明尼亞波里斯想找工作、展開新生活，身材高壯的他在一家餐廳擔任保鑣，但因為新冠肺炎疫情政府規定民眾必須待在家，佛洛伊德因此失去工作。

哈里斯並說，佛洛伊德畢業自休士頓傑克・葉慈高中，身高198公分是運動員的料，曾是所屬高中美式足球明星邊鋒，僅管州冠軍賽無法助隊獲勝，仍上場努力表現，他的同學庫柏表示看過達陣得分的模樣，為身材高大、個性溫和，所以有「Gentle Giant（溫柔的巨人）」綽號。

庫柏補充：「佛洛伊德個性安靜、有著美善的靈魂，他的死亡讓我很震驚，現在我們生活的世界實在太令人難過了。」

法庭報告指出，佛洛伊德2007年曾因持械闖入民宅搶劫被捕，被判須服刑5年，哈里斯則說：「佛洛伊德想好好重新開始，也很開心自己的生活有起色。」

美國報導指出，佛洛伊德是因為商家報案他持假鈔付款，才被警方制伏，最後因為警方執法過當死亡，4名員警雖然被炒魷魚，卻依然無法平息民眾怒火，在美國不少地方發起示威活動，甚至還有部分民眾攻擊商家。

(中時 )