綠委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷疑似遭府內人員爆，對外0發言、不用輪值晨會、有專屬辦公室，享首長級待遇；陳駁斥有黨政人士將內部討論外部化，已向市長柯文哲請辭。柯1日下午備詢時，竟反怪現在的媒體常常言過其實，一篇新聞稿搞得烏煙瘴氣，應先檢討台灣媒體。

北市議員許淑華質詢，柯市府始終沒訂副發言人的KPI（關鍵績效指標），陳冠廷做了很多研究報告內容，認真努力，卻被似是而非的放話文化鬥走。

柯文哲答詢，管理學上都不用KPI，改用OKR（目標和關鍵成果），他知道每個正副發言人在做什麼，發言人不一定要堵麥才是發言，陳冠廷處理國際事務，還有做英文網站的SOP。

柯批評，現在台灣媒體太多，常常一堆人寫文章，言過其實，他無法問媒體是誰講的，有具名的就該對文字負責，內部是誰放話他不曉得，但他有跟陳說，若媒體隨便寫一篇他們就被干擾，那每天寫他那麼多，他就鬱鬱而終、不知死到哪去，他會處理，沒必要為一篇新聞稿搞到烏煙瘴氣，應檢討台灣的媒體為何變成這樣。

許淑華反批，柯遇到問題就卸責，如今推給媒體，那不敢面對內部的鬥爭，留不下人。

另外，許淑華也提到，北市垃圾場從2017年的36萬多公噸垃圾，如今暴增至39萬公噸，北市第一時間竟把責任推卸給新北市的垃圾弄到北市處理，事後新北稱會透過雙北論壇來談合作，難怪新北市長侯友宜民調會高，碰到問題先解決，不像柯文哲先卸責或罵媒體。

柯說，垃圾兩邊價格不一樣，特別是家用、企業廢棄物，這價格要處理，而他也沒罵媒體，只說沒必要為了一篇文章搞得烏煙瘴氣，他都會去做。環保局長劉銘龍則說，都尊重媒體報導，今早記者會已說明，垃圾費的水準會拉回一樣，會配合中央政策，清除廢棄物的垃圾車會加裝GPS（全球定位系統），將來可避免跨縣市夾帶的問題。

(中時 )