台北市立動物園暑期體驗營活動在6月1日開放網路報名，今年針對國小、國中及高中不同年齡層，共推出6個不同主題的營隊，由保育員、研究員組成團隊，擔任營隊講師，帶著同學了解動物園生態，另外，動物園也將於6月15日至24日加強園區整修，暫停對外開放。

每年台北市立動物園都會舉辦「暑期體驗營」，到動物園觀察野生動物是很療癒的事，這次的體驗營將和小朋友分享，如何訓練黑猩猩張嘴檢查牙齒、如何調配食物照顧動物的生活，這些在動物園體驗營都可以找到解答，更不要錯失到雨林探險的機會。

園方指出，今年依小學、國中及高中不同年齡層，推出6個不同主題的營隊，共18個梯隊、732個名額，6月1日上午9點起開放網路報名（http：／／www.zoo.gov.taipei／）。

另外，今年透過i-Voting開放全民網路投票，決定6月15日至24日動物園將暫停對外開放，園方將利用這段時間補強動物的照養環境，並將動物暫時遷移，利用10天改善園區，提供民眾和動物更好的環境。

(中時 )