作家廖輝英樂於談論兩性議題，而她近日則在節目上透露，她與老公冷戰時，她都很氣老公對她說的話都假裝沒聽到，不過廖輝英事後才發現，老公不是假裝沒聽到，而是對方真的聽力異常。

廖輝英在節目透露，她發現老公聽力變差。（圖／取材自新聞挖挖哇！ Youtube）

廖輝英在節目《新聞挖挖哇》表示，她近年和老公冷戰時，發現她向老公說話時，對方卻沒有反應，廖輝英原本以為是老公故意冷處理「我覺得他在假仙，故意不理我」，不過廖輝英後來才發現，老公是真的沒聽到。

廖輝英表示，老公以前的聽力比她好，還可以聽到蟬叫聲，現在卻發現老伴聽力變差，廖輝英表示她不解老公明知自己聽力有異狀，但卻又不說，廖輝英也勸老公去矯正或戴聽力輔助器「但他就是不去，說那個逼逼逼很難過」。

同時，台灣耳鳴學會創會理事長賴仁淙則指出，70歲以上民眾約3分之1、80歲有2分之1、90歲有3分之2的民眾需要聽覺輔具，賴仁淙提醒有聽力問題的民眾，應接受治療與輔助。

【精華版】廖輝英被老公氣炸 彼此冷戰才驚覺生病了...

(中時電子報)