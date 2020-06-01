後龍鎮公所舉辦西瓜節行銷在地西瓜，今年因應疫情決定以創新模式，重新打響後龍西瓜品牌，邀請歌壇小天王許富凱拍攝微電影的網路行銷外，將跨鄉鎮前往苗栗市、頭份市以「西瓜遊樂園」為主題，舉辦西瓜節活動，希望能帶動銷售，為瓜農衝業績。
2018年後龍鎮公所推廣西瓜產地防偽標章，民眾透過標章QRcode可清楚明瞭西瓜的生產履歷，今年公所創意行銷，首度結合抽獎活動，掃描標章後填寫個人資料，有機會獲得Dyson三合一涼暖空氣清淨機、隨行果汁機、咖啡券、購物禮券等多項好禮。7月17日在後龍鎮公所臉書粉絲專頁抽出幸運兒。
此外，後龍鎮長朱秋隆與許富凱演出微電影「尚甜A西瓜」推廣後龍西瓜，影片內容除了溫馨可愛的「巡瓜之旅」，還帶入後龍山海美景，行銷地方景致帶動觀光。
後龍鎮公所指出，今年後龍西瓜節主動出擊，首度跨出後龍，將在苗栗市貓裏喵公園、頭份市尚順廣場打造西瓜遊樂園，讓購買民眾西瓜的民眾體驗搭乘西瓜小火車。
公所說明，西瓜節活動分為兩場，6日下午3點30分在貓裏喵公園、13日下午3點30分於頭份尚順育樂世界天橋下廣場登場，其中許富凱將出席頭份場次，盼能帶動西瓜銷量，推廣最在地的美味。「尚甜A西瓜」微電影與活動詳情可至臉書搜尋【後龍鎮公所】或洽後龍鎮公所文化觀光課037-722181查詢。
(中時 )
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