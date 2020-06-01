暑假就是要揮灑熱情，讓自己健康一下!國立金門大學運動與休閒學系將於7月20日至8月21日舉辦長達5周的暑期體育育樂營，預計招收60名幼稚園畢業班至國小四年級男女生，即日起至6月20日受理報名。

金大校長陳建民表示，研究指出運動可促進大腦認知與思考能力，例如「核心運動」除了訓練身體動作協調能力之外，更能有效提高因為3C產品影響的學習專注力，而經由長時間的營隊體驗式教學，能使孩童在環境下耳濡目染提升自身社交能力及團隊互助能力。

這項繼去年首辦以運動改造大腦：IQ與EQ大耀進為主題，獲得學生和家長熱烈回響，繼續規畫再以「打造未來領導人」設計主軸的體育育樂營，重點在透過多元的課程安排，讓孩子學習適應現在生活及迎接未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。

金大說明，今年營隊的學習規畫，在運動項目方面，低年級以游泳、桌球、核心運動、蛇板、卡巴迪為主；高年級則是游泳、立式划槳、網球、蛇板。在音樂項目上，低年級以口琴為主，高年級則再加上烏克麗麗彈奏。其他共通課程尚有書法、閱讀與表達、外語會話、手工藝、科學遊戲、開心農場、烘焙、校外教學。營隊更於第5週辦理成果驗收，以集體住宿（5天4夜）培養孩子獨立自主與夥伴間相互扶持的能力。

即日起至6月20日受理報名，活動相關訊息可連結金大運休系網。聯絡人：0983-537018 羅巧茵老師。

(中時 )