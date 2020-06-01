今年大學指考因疫情影響，延後至7月3至5日，台北酷課雲也特別推出「考前複習直播」課程，由各校名師幫考生加強複習，考生有任何問題，也能即時在線上提問，直播課程時段為6月1日起至14日晚間開播，無法參與直播課程的同學，也能收看錄影課程複習。

大學指考剩下1個月，考生抓緊時間複習，台北酷課雲也和各校名師共同推出直播課程，讓考生能在考前複習各科，也能體驗各校老師不同的教學模式，另外，台北酷課雲觀看人次也將突破3千萬人，北市教育局特別舉辦抽獎活動，送出6台平板電腦，並在各年級抽出2位幸運的師生。

北市教育局長曾燦金說，在疫情階段，發現自主學習和線上學習是一股風潮，台北酷課雲在疫情期間，有單日突破130萬人次的使用量，也曾有負荷量太大的問題，未來也會改善、思考，台北酷課雲的使用量上限在哪，軟體部件等都是要改進思考的。

北市教育局表示，6月1日起，將由各校名師直播，提供應試重點，為考生剖析歷屆試題中最具代表性的題目，無法參與直播課程的學生也可於事後觀看錄影課程。

教育局指出，未來台北酷課雲也將朝3個方向發展，「持續拍攝新課綱教學影片」、「充實數位課程」及「整合科技診斷測驗」，目前酷課雲有1萬多支影片，會繼續與優良師資合作拍攝課程，接著是建立課後補救教學診斷平台，可方便教師掌握每位學生的學習狀況和成效。

(中時 )