台84線東西向快速道路麻豆段有貨車灑落滿地糙米，影響交通幸未肇生事故。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

稻米採收期到了？台南市台84線東西向快速道路麻豆段，上午11時許有用路人發現東向車道上滿是糙米，沿途散落近百公尺長，趕緊向警方報案，貨車司機發現後也下車善後，所幸並未因此發生事故，但糙米四散，隨風吹向內側車道，恐阻礙通行，公路局新營工務段派員清理，直到下午3點多才完成，警方也對貨車司機開罰。

據目擊者表示，他在該路段外側車道看到這台載著太空包的貨車，疑似太空包破裂或未繫緊，沿途一直掉落物品，他趕緊向警方報案，也向貨車示意，熊姓貨車司機連忙將車停到路肩善後。

掉落的糙米原散落在外側及路肩，但因快速道路偶有風勢，部分被吹到內側車道，為避免發生危險，公路局新營工務段派員清掃，麻豆警分局也協助交通疏導，僅剩內側車道通行，到下午3時完全排除。

目前已進入一期稻作收割期，貨車載送糙米行經台84線麻豆段將糙米灑落外側車道、路肩，部分米粒因車輛經過輾壓、風吹遍及內側及中央護欄，幸未衍生造成交通事故，警方將依道路交通管理處罰條例，對熊姓駕駛人開罰3000到6000元不等罰單。

(中時 )