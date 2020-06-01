網路媒體《上報》今年2月報導，指國民黨中央委員連勝文力挺黨主席候選人江啟臣，和妻子蔡依珊聯名贈送紅酒禮盒。連勝文事後強烈抗議不實報導與惡意栽贓，提起民事訴訟求償100萬元，要求《上報》更正報導內容並道歉。

台北地院今開庭，連勝文委任律師簡榮宗表示，連今年1月春節期間，確實有送20份乾麵禮盒給黨內前輩，當時前主席吳敦義還沒亂職，江啟臣也未決定參選，強調只是節慶禮尚往來，與黨主席選舉無關。

簡說，乾麵與紅酒價值相差甚遠，且黨代表總共有2千多人，連勝文只送20份，報導內容與事實不符，報導刊出前記者未向連求證，刊出後連要求10天內更正報導，但《上報》未處理，只好提告。

《上報》也由委任律師代表出庭，對於指控，僅表示將以書狀陳述意見。庭末，法官諭知8月10日再開準備程序庭。

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(中時 )