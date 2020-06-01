台東縣女子選手侯妤慈獲比基尼組分組冠軍。（台東縣健美委員會提供／莊哲權台東傳真））

台東縣體育會健美委員男女健美選手5月底到台北參加多項健美賽事，結果由女子選手侯妤慈榮獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍最為耀眼，另外，在大專盃比賽，台東縣3位選手更揮出全壘打，奪下3面金牌，成績亮眼。

中華民國健美協會分別於5月30日及31日，在台北舉辦FIT MODEL模特健體、形體錦標賽、 亞洲盃國家選手選拔賽及109年度全國大專菁英賽、IFBB法國鑽石盃國際錦標賽國家選手選拔賽，台東縣體育會健美委員會分別派出了優秀男子女子健美選手參賽，2埸賽事下來，成績斐然。

其中5月30日的賽事中，女子選手侯妤慈榮獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍最為耀眼，男子選手王唯名榮獲 男子古典健美組171公分以下級第3名，陳皆道榮獲男子健美70公斤級第4名。

5月31日的大專盃成績更是耀眼，3位參賽選手奪下3金，分別是侯妤慈獲得女子比基尼組163公分以上級冠軍、謝筱彤榮獲女子健美形體組 163公分以下級冠軍，翁立嚴榮獲男子古典健美組175公分級冠軍。

台東縣體育會健美委員會自去年改組以來，在新任主委陳俊宏的積極推廣健美健身運動及辦理女子健美訓練課程下，在短短不到1年的期間，成績斐然，也為今年10月即將在花蓮舉辦的全民運動會打了1劑強心針。

(中時 )