你是 YouTube 重度使用者嗎？每次碰到時間較長的影片，是不是都讓你沒有耐心看完，很想快速跳到影片重要段落呢？YouTube 經過好一段時間的測試後，終於正式推出「章節」(Chapter)功能，能讓使用者更快速的跳到影片的重要位置，或者快速重溫特定片段，更能樂在其中。

如果你經常有在 YouTube 收看時數較常影片的機會，經常要在影片進度條位置搜尋並查看縮圖許久，才能找到重要段落的情況，肯定讓你耗費不少時間跟力氣。因此，YouTube 自今年 4 月開始測試至今的「章節」已正式對 Android、iOS 的 App 推出，並且在網頁版也正式啟用。

New today – Creator timestamps from their video description now automatically turn into Video Chapters in the progress bar!



Jump forward to a specific section of a video, rewatch a portion of a video, & more. Available on Desktop, Android and iOS. Info → https://t.co/6EFMx5tmKF https://t.co/xGVyvna4Yj — TeamYouTube (@TeamYouTube) May 28, 2020

若是你想看的 YouTube 影片都沒有加入這項功能，不用懷疑。Google 目前並不是使用 AI(人工智慧)來自動替影片分段，而是將分段的主權交給創作者(creator，或稱 YouTuber)。創作者必須要在影片編輯後台啟用這項功能，並且為每一個段落加入描述，讓觀眾更容易知道每個章節的不同重點，並且快速抓到影片的各個亮點。

YouTube 影片的章節功能啟動後，影片需要至少分為三個段落，每個段落需要持續 10 秒以上。觀眾在有分段的 YouTube 影片中，可以根據進度條的分段位置，快速切換到不同章節。並且跳轉後會從該章節的最起頭開始播放。

乍看之下，YouTube 全新的章節功能，很有可能讓觀眾更難看完一整支影片，讓創作者的心血無法完整被看見。但從另一個角度來看，這項功能也能便利觀眾快速抓到影片重點，讓他們快速明瞭影片架構，且能只看想看的內容，確實是更為便利。另外，預計也將對創作者打造影片帶來全新的挑戰，在此功能下，創作者必須要更具邏輯，更有順序的編排影片重點。當然，創作者也可以選擇不啟用這項功能。而這會否對於頻道影片點閱還有觀看時數造成影響，很值得後續觀察。

(科技)