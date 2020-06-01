高雄市政府青年局1日舉辦記者會，說明對高中與大專院校社團補助經費的辦法；圖為高雄高商熱舞社學生上台表演，吸引來賓的目光。（林瑞益攝）

高雄市政府青年局為培養青年知能發展，特別訂定「青年社團活動發展補助要點」，希望藉由補助高雄市大專院校及高中職社團活動經費，強化競爭力，為青年的未來盡一份心力。高雄市副市長葉匡時說，看到高雄高商等學生在台上賣力演出，讓他也想上台跳舞，但要先注入幹細胞。

葉匡時1日下午出席青年局在高雄市政府寺舉辦的記者會，他致詞時說，一個城市的活力在於青年的人數與活動力，高雄是一個比較老化的城市，在六都排名第2。在青年局成立後，青年局的努力，感覺為高雄這座城市注入了幹細胞，讓高雄市又活起來了，愈來愈有活力。

他看到高雄高商等學生們在台上跳舞，感覺又回到20幾歲，想上台跳舞。如果下次有機會上台表演，要先注入幹細胞。葉匡時也以自己的求學經驗勉勵大家，他說，他是在大學社團學會做人處事的道理、團隊合作的精神與方法，以及學會獨立思考。尤其在課堂上老師比較權威，透過與同學生交流，讓思想更奔放。

青年局長林鼎超表示，此補助辦法的對象是高雄公、私立大專院校，及高中職正式核准成立之社團、學生自治組織或團體。補助活動類型包括公共展演、公開競技、參訪觀摩、志願服務、培訓研習、體驗學習、城市交流等，社團最高可獲得2萬元補助，如果是3校以上聯合辦理之跨校性活動，補助還可以提高到3萬元。

(中時 )