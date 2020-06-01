女星應采兒與男星陳小春於2010年結婚，婚後3年迎接寶貝兒子Jasper出生，應采兒甘願為孩子放下演員工作，一家三口曾在實境秀上展現幸福模樣，頻被敲碗再添一胎，應采兒也曾鬆口說想生個女兒，終於去年12月陳小春宣布老婆懷上二寶，前天應采兒宣布已順利生產，而始終未證實的孩子性別，則在今天由孩子的爸公開。

陳小春貼出二寶「Hoho」正面照。(翻攝自陳小春微博)

陳小春夫妻維持一家三口模式長達6年，去年應采兒才鬆口其實一直有生二寶的計畫，但仍關注大寶Jasper的感受而調整著，陳小春則夢想著能成為女兒傻瓜，因此老婆懷孕後，直到生產都沒公開孩子性別。

而今適逢大陸61兒童節，陳小春終於公開二寶性別之謎，曬出寶寶的正面照，是個男寶，小名取為「Hoho」，照片中，孩子正打著哈欠，被爸媽拍下後加上了漫畫效果線邊框，模樣俏皮，而隨著孩子性別公開，網友恭喜應采兒多了新身分，就是家有3名男生的「男子宿舍」舍監。

(中時電子報)