3、4月間新冠肺炎疫情嚴峻、買方信心低迷，對房市衝擊加深，六都5月買賣移轉棟數合計為1.72萬棟，月減2.2%、年減21.7%，前五月累計年增率更出現首度由正轉負，今年全台再度30萬棟關卡，恐面臨更大的挑戰。

根據六都地政局1日所公布的建物買賣移轉棟數，除台中約持平，以及高雄因橋頭、仁武等地有新建案交屋而較上月有13%成長外，其餘四都5月交易動能均較4月衰退，與去年同期相較，去年5月正值房市旺季交易熱絡，六都普遍衰退13～27%。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，由於房屋交易簽約到過戶登記約需一個月左右，因此5月買賣移轉棟數反應3月底以來疫情及股災最嚴峻的階段，國內房市交易緊縮相當明顯，不過在疫情趨緩、遞延買盤發酵下，5月房仲業門市交易量業績普遍都增長不少，預期6月買賣移轉棟數可望在接下來出現一波反彈。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常第二季是房市傳統旺季，而5月交易量比去年同期衰退二成，顯示今年房市確實受到疫情影響，導致傳統房市旺季不旺。5月買賣移轉棟數雖較4月減少2.2%，相較於4月比3月減少11.2%，衰退幅度已收斂許多，國內疫情控制得宜，民眾恐慌情緒解除，遞延的買氣有望逐步回籠，6月交易市況將回歸常軌。

值得注意的是，今年六都前五月買賣移轉累計約8.82萬棟，年減3.2%，今年以來六都第一季交易量仍有6.8%年增率，隨著疫情衝擊效應漸深，前四月年增率已收歛至2.7%，前五月則是衰退3.2%，台全台房市交易量要連續二年站上30萬棟，挑戰仍不小。

觀察今年六都前五月交易情況，南部縣市衰退幅度較中部、北部縣市明顯，台南、高雄減幅均逾一成，主要原因在於去年選後南部房市升溫，基期較高導致；桃園則因各大重劃區建案交屋暢旺，年增率達13%。

(工商 )