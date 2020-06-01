20歲吳姓男子涉嫌與應召站合作媒介，安排男客到中市1家旅店買春，警方獲報在2019年7月間前往搜查，在4個房間內查獲4名買春男客及4名泰國籍應召男女，其中唯一的應召男子已完成變性手術。一審依妨害風化罪將吳男判刑2月，得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，年紀輕輕的20歲吳男，涉嫌在2019年7月18日中午與應召站成員「陳經理」聯繫，依指定時間安排泰國籍應召男女到該旅店內，從事性交易。

吳男再先後與5名應召業者透過LINE或電話聯繫，當天晚間媒介安排男客到該旅店房間內買春。警方晚間8時許到場搜索，在4個房間內分別查獲4名男客及4名前來應召的泰國籍1男3女，其中的應召男子已完成變性手術。

警方調閱監視影像畫面，發現吳男當天晚間將1名應召女子帶到房間，並補充相關物品，吳男坦承犯行。一審法官以吳男從事媒介性交易獲取不法利益，敗壞社會風氣，依妨害風化罪判他徒刑2月，得易科罰金。

(中時 )