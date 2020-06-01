台北市長柯文哲今市政總質詢首日。（譚宇哲攝）

台北市長柯文哲今市政總質詢首日，民進黨議員李建昌第1個質詢就鎖定罷韓議題猛攻，約40分鐘質詢時間幾乎全數在批評韓國瑜，柯頻頻露出茫然神情，不知如何答詢，還有議員要柯表態如今「柯韓情誼」是否仍在，柯只能無奈重申，罷韓交給高雄市民決定。

李建昌質詢開頭就問柯文哲，自韓國瑜總統大選落選後，柯有沒有跟韓見面、私下聯絡？柯表示沒有；李建昌又問柯，如何預測6月6日罷韓投票結果？柯說，交給高雄市民決定，「我不會多講，這跟台北市政無關。」

李建昌問柯，韓國瑜為什麼引起高雄市民眾憤怒，不惜要挑戰57萬票以上才能通過的罷韓門檻，柯說，他已一再聲明，他從頭到尾都沒有表態。

李建昌接下來不斷針砭韓國瑜，還列出「韓國瑜背叛高雄市民、支持者大事記」，細數韓過去爭議事件，柯多數時間只能沉默聆聽，尷尬全寫在臉上。

民進黨議員許淑華、簡舒培質詢也步步進逼，要柯表態是否與韓國瑜聯絡、兩人私交是否如過去好、是否延攬韓國瑜回北農？

柯文哲否認延攬韓國瑜回北農，並吐露對韓評價「跟賴清德看法差不多，他是百年難得一見的政治奇才。」

(中時 )