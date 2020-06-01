為表彰創造及帶動永續發展價值及績效之企業，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)發布獲選2019年「永續發展優勝企業」（Sustainability Champions）的企業名單，中鋼(2002)獲得本次殊榮，與其他同時獲獎的鋼鐵同業，並列為世界永續發展領先者，也顯現中鋼致力於永續發展之努力及成果，獲得國際肯定。

世界鋼鐵協會由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會和鋼鐵研究機構等上百位會員所組成，為規模最大的產業協會之一，以經濟、環境、社會及永續發展等方面評選出優異表現之鋼廠名單，頒發「永續發展優勝企業」獎項。

中鋼此次獲世界鋼鐵協會頒發之「永續發展優勝企業」獎項，在循環經濟推動部分，中鋼利用汽電共生系統及廢熱回收設備產製的蒸汽，以及氧氣工場產出之各項工業氣體，透過「區域能源整合」方式與臨海工業區內鄰近石化業、化學業及下游鋼鐵業工廠互通多餘能源。

以蒸汽為例，108年蒸汽外售量為154.4萬公噸，節能約468萬GJ(十億焦耳)，換算溫室氣體減量及空污改善效果，可減少溫室氣體排放量約37.1萬公噸CO2e，相當於954座大安森林公園的年減碳量。

環保措施精進部分，中鋼加速設備汰舊換新計畫，於108年完成興建燒結礦自動化封閉式建築，其防塵效率高於歐、美、日等國家的先進鋼廠；另外，去年中鋼也完成鋼板工場加熱爐設備改造，此2項環保投資合計減少粒狀物14700公斤/年、硫氧化物3,100公斤/年、氮氧化物4200公斤/年及溫室氣體6599公噸(CO2e)/年。

綠能投資方面，中鋼響應綠能政策，建置總容量超過80MW(百萬瓦)的太陽能電場，每年可貢獻至少1億度之綠電。中鋼也發展離岸風電產業，並致力推動3大項目，包含(1)協助促成「風機零組件國產化產業聯盟」（簡稱Wind-Team），培植離岸風電零組件在地化產業能量；(2)投資成立興達海基公司，組裝供應風場建置所需的水下基礎結構；(3)獲得能源局的遴選，取得300MW併網容量的29號離岸風場（中能發電），與合作夥伴哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同開發，引進歐洲的技術資源，逐步建立風場開發及運維能量。

(時報資訊)