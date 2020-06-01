近期地緣政治緊張盤旋，但受到疫情逐步受控激勵，仍有不少股票基金逆勢翻身。根據統計，上周包括美股基金和歐非中東基金的資金動能均由負翻正；其中又以美股買氣最強，轉流入22.31億美元，歐非中東基金也有0.23億美元流入，雙雙揮別連5周失血窘境。儘管其他主要股票基金上周仍遭到資金調節，惟流出幅度均較前一周明顯收斂。

摩根美國科技型基金產品經理黃奕栩指出，最新5月份美銀美林調查報告顯示，現金水位從前月的5.9%下降至5.7%，顯示經理人逐漸從3月份的恐慌情緒中回復。不過相較於10年平均4.7%來看，整體現金水位仍然相對高，顯示雖然信心逐漸回復，但經理人對市場仍舊謹慎，加碼部位多以防禦型資產為主，值得注意的是，科技類股是唯一經理人表示有加碼意願的循環類股。

黃奕栩分析，科技產業之所以能擄獲基金經理人的關愛目光，主要為投資主題多元，又具有許多較高市場成長空間以及新技術應用等的次產業，如雲端運算/企業數位轉型、人工智慧/機器學習、自動車/機械人、電子支付、串流服務和5G等長線大趨勢，皆有高度想像空間的發展前景，因此不僅全球盈餘成長力道優於其他產業，更持續吸引機構法人青睞，連動科技股成為3月以來引領美股反彈的主力。

摩根環球醫療科技型基金產品經理陳若梅表示，受到歐美多國城市陸續解除封城回歸正常，市場情緒也跟著回溫，觀察最新美銀美林基金經理人調查，近期投資信心已逐漸回復，不過，憂心二波疫情擴散，經理人態度和加碼方向均維持謹慎，仍主要以防禦型資產為主，並以醫療類股的加碼幅度，其次才是現金與債券。

(時報資訊)