美國緊縮華為禁令，任何企業想出貨半導體產品與相關技術給華為，變成幾乎不可能的事情，全球晶圓代工龍頭台積電業務恐遭限制，外界原本預期大陸晶圓代工龍頭中芯國際有望拿下訂單，但其美國技術含量也不低，為了因應禁令，已經聘請前格羅方德 (Global Foundries，格芯) 白農負責銷售14奈米製程。

綜合陸媒報導，白農進入中芯國際，將專責FinFET 先進製程產品的銷售業務，替中芯國際開拓客戶來源，並在未來直接對中芯國際聯合執行長梁孟松負責。

從大陸半導體產業發展來看，IC設計有華為旗下海思半導體，晶圓代工由中芯國際負責，若想要提高大陸半導體自給率的話，勢必得發展更多來自大陸技術的產品。

為了在華為禁令後留住人才，中芯國際上月底公告，將授出總共235.97萬份購股權以認購普通股給8名董事，董事長周子學獲65.91萬份購股權，梁孟松則是獲65.91萬份購股權，與周子學並列最高。

市場消息指出，由於中芯國際產能與技術目前仍不足以供貨華為，但去美化政策已然成形，中芯國際將承擔大陸半導體產業的大量晶片需求供應，所以要全力留住協助中芯國際進入先進製程的梁孟松，才會給出與周子學相同的高報酬。

梁孟松原為台積電前研發處長，之後跳槽至南韓科技大廠三星電子幫助其推動28奈米至14奈米製程發展，並在之後來到中芯國際，並協助中芯國際2018年宣布突破14奈米FinFET製程，在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色。

中芯國際在先前傳出華為轉單，從台積電12奈米轉至中芯國際14奈米，用來生產華為海思的麒麟710處理器晶片，並在AI、消費性電子、車用電子，就連比特幣挖礦機晶片也有涉略，預期14奈米製程將成為中芯國際未來主力產品。

(中時電子報)