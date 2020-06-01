對於川普的邀請，澳大利亞與韓國均表示「有興趣」。俄羅斯則冷漠回應稱，除了G7峰會的與會國本身，當前形式的峰會其他任何人都不會有興趣，邀請俄羅斯意味著G7已陷入嚴重危機。

俄媒《衛星通訊社》報導稱，美國總統川普表示，原定於6月舉行的7國集團（G7）領導人峰會推遲到秋季或美國大選之後，而且將邀請澳大利亞、俄羅斯、韓國和印度參加。川普並稱，「G7目前的形式是一個『非常過時的集團』，之所以推遲，是因為作為一個7國集團，它不能恰當地代表世界上正在發生的事情。」

對於川普的邀請，澳大利亞與韓國均表示「有興趣」。澳大利亞政府發言人表示，「非常歡迎G7的正式邀請，G7一直是最近政府高官們交流的話題。在面臨前所未有的全球挑戰之際，加強志同道合的國家之間的國際合作非常重要。」俄媒另引述韓國總統府一位知情人士表示，韓國已經收到相關消息，韓方接下來將與美國討論相關細節。

與澳韓兩國反應截然不同的是，俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席科薩切夫對參加G7峰會一事則冷漠回應，他說，除了G7峰會的與會國本身，當前形式的峰會其他任何人都不會有興趣。

科薩切夫指出，美國總統關於G7已經「過時」的認識「很準確且合乎時宜」。他說，這是顯而易見的，現在G7已失去了按照設想的那樣制定新的解決方案的潛力，該集團「只是G7國家展示團結的一種形式」。

科薩切夫指出：「邀請俄羅斯意味著該組織已經陷入了嚴重的危機之中，除了G7國家之外，並沒有人會對此峰會感興趣。如果G7是要擴大規模，增添新成員，且新成員能夠在其中表達自身立場與觀點，那麼俄方可以考慮，但如果美國邀請俄羅斯和其他『新進者』只是坐在『臨時增加的板凳上』，那麼他們的目的就值得懷疑了，因此俄羅斯對此並不感興趣。」

俄羅斯聯邦委員會委員謝爾蓋．謝可夫認為，邀請莫斯科意味著該組織已經陷入了嚴重的危機之中。他在接受媒體採訪時說，在當前情況下把形式擴展成G20才是正確的，但是美國「甚至在這一情況下仍然試圖提議這種半吊子形式」。

(中時電子報)