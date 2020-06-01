為表彰創造及帶動永續發展價值及績效的卓越企業，世界鋼鐵協會(World Steel Association, worldsteel)發布獲選2019年「永續發展優勝企業」（Sustainability Champions）的企業名單，中鋼獲得這次殊榮，與其他同時獲獎的鋼鐵同業，並列為世界永續發展領先者，也顯現中鋼致力於永續發展的努力及成果，獲得國際上的高度肯定。

世界鋼鐵協會由世界各國的鋼鐵企業、鋼鐵產業公協會和鋼鐵研究機構等上百位會員所組成，為規模最大、最活耀的產業協會之一，不僅在全球鋼鐵產業中發揮領導作用，亦分析各會員鋼廠之技術、環境保護、工業安全和員工發展等各項指標，以經濟、環境、社會及永續發展等方面評選出優異表現之鋼廠名單，頒發「永續發展優勝企業」獎項，藉此鼓勵鋼鐵同業互相砥礪精進，提升產業水準，持續在永續發展領域和鋼鐵事業經營中突破與成長。

中鋼榮獲世界鋼鐵協會頒發的「永續發展優勝企業」獎項，顯示近年來中鋼於循環經濟推動、環境改善管理、綠能投資等各項永續經營成果，獲得高度肯定。其中，在循環經濟推動部份，中鋼利用汽電共生系統及廢熱回收設備產製的蒸汽，以及氧氣工場產出之各項工業氣體，透過「區域能源整合」方式與臨海工業區內鄰近石化業、化學業及下游鋼鐵業工廠互通多餘能源；以蒸汽為例，108年蒸汽外售量為154.4萬公噸，節能約468萬GJ(十億焦耳)，換算溫室氣體減量及空污改善效果，可減少溫室氣體排放量約37.1萬公噸CO2e，相當於954座大安森林公園的年減碳量，創造中鋼、客戶、環境三贏。

此外，中鋼也勵行循環用水及回收水再利用之管理工作，更於國內率先使用都污再生水，目前每日導入鳳山溪再生水約4.1萬公噸。中鋼108 全年度導入的再生水及使用之製程循環用水，經計算後水資源回收再利用率高達98.4%，較107年度大幅節省382萬公噸自來水，以國內每人平均日用水量280公升計算，相當於一年可供給3.7萬人所需。

環保措施精進部分，中鋼加速設備汰舊換新計畫，於108年完成興建燒結礦自動化封閉式建築，其防塵效率高於歐、美、日等國家的先進鋼廠；另，去年中鋼也完成鋼板工場加熱爐設備改造，此2項環保投資合計減少粒狀物14,700公斤/年、硫氧化物3,100公斤/年、氮氧化物4,200公斤/年及溫室氣體6,599公噸(CO2e)/年。此外，中鋼也持續進行設備總體檢，於109年至110年投資1號燒結增設脫硫設備、新建煤礦封閉式建築第一期工程等4項空污改善計畫，預計110年時可再減少粒狀物120.2公噸/年、硫氧化物803.6公噸/年及氮氧化物11.5公噸/年。

綠能投資方面，中鋼積極響應政府綠能政策，推動中鋼集團太陽能光電事業發展，運用臺灣中南部充足的日照優勢，建置總容量超過80MW(百萬瓦)的太陽能電場，每年可貢獻至少1 億度之綠電，以國內每戶年平均用電量3,600度計算，相當於可供電予2.8萬戶家庭。中鋼同時也發展離岸風電產業，並致力推動3大項目，包含(1)協助促成「風機零組件國產化產業聯盟」（簡稱Wind-Team），培植離岸風電零組件在地化產業能量；(2) 投資成立興達海基公司，組裝供應風場建置所需的水下基礎結構；(3)獲得能源局的遴選，取得300MW併網容量的29號離岸風場（中能發電），與具豐富經驗的合作夥伴哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同開發，引進歐洲的技術資源，逐步建立風場開發及運維能量。

中鋼以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景，不僅將持續精進企業永續經營與管理，履行永續發展和循環經濟之承諾，也以「精緻鋼廠」、「綠能產業」之雙主軸發展策略，透過智能創新，創造更大的鋼鐵價值外，中鋼也加速推展離岸風電水下基礎、太陽光電產業、電動車產業鏈相關技術，提升國內鋼鐵產業的國際競爭力，持續為臺灣產業、經濟及社會發展貢獻心力，善盡企業社會責任。

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