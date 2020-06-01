國立南投高商學生全芷涵，對商業領域充滿興趣，錄取國立虎尾科技大學財務金融系；張之瓊錄取國立雲林科技大學、張綺軒錄取國立屏東科技大學，由於3人都畢業於南崗國中，校長何景標特別帶她們回母校報佳音。

何景標表示，布農族女孩全芷涵高一時安靜內斂，不常與人互動，3年來最大的轉變是變得開朗、有自信，並且取得會計資訊、電腦軟體應用、國貿業務等3張丙級技術士證照；她參加音樂應用賞析社團，指導老師張斐雯讚賞她有音樂天分又能努力練習，做事負責，是可以全力完成任務的好學生。

全芷涵說，南投高商學校就像一個大家庭，老師們都非常認真而且關心學生，引導同學們用正向、樂觀的態度面對及處理問題；未來她希望在商業領域繼續深造，並且持續加強英文能力，將來能有機會出國增廣見聞、拓展國際觀。

何景標、教務主任賴佑婷，率全芷涵、張之瓊、和張綺軒，回到她們的母校南崗國中分享喜訊；何景標說，「吃果子，拜樹頭」，做人不能忘本，更要懂得惜福感恩，感謝國中師長們奠下的良好基礎，學生才能在投商學習之後展能揚才。

錄取國立高雄科技大學的陳昱峰表示，他以前的成績不是頂尖，如果不是讀投商，不會有機會升讀國立科大，對商業群及外語群課程有興趣的國中生而言，南投高商是最好的選擇。

(中時 )