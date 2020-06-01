張子軒說，荔枝木質地脆，連日豪雨加上所有果實集中在荔枝樹單枝幹上，老樹可能無法承受才應聲倒地。(吳建輝攝)

倒掉的這棵荔枝樹就種在路旁，所有果實都集中生長在靠近路旁日照充足的地方，老樹可能不敵重量，從樹幹中間斷成兩半。 (吳建輝攝)

去年因暖冬加上荔枝椿象攪局，讓荔枝整體產量少了6成以上，今年因冬季夠冷，加上開花期天氣穩定，專家預估不管是荔枝產量或是價格，都能回復到過往水準。(吳建輝攝)

今年荔枝因開花期天氣穩定，讓荔枝樹結實纍纍，家住彰化員林百果山的張姓民眾，上週家中一顆近70年的老欉荔枝樹，不敵大雨侵襲整棵荔枝樹斷成兩半，樹上近200斤的荔枝直接墜地，荔枝樹主張子軒說，荔枝木質地脆，連日豪雨加上所有果實集中在荔枝樹單枝幹上，老樹可能無法承受才應聲倒地。

張子軒表示，事發當天大雨全家都躲在家中，當時有聽到碰的一聲，但未外出查看，雨停後沒多久就聽到鄰居的聲音，才發現阿公種的荔枝樹竟然橫躺在路中間，趕緊與家人把荔枝樹移到樹叢裡，初估掉落的荔枝少說有200斤以上。

張子軒說，荔枝生長相當仰賴陽光，倒掉的這棵荔枝樹就種在路旁，所有果實都集中生長在靠近路旁日照充足的地方，年近70的老荔枝樹，不敵大雨連日侵襲，加上荔枝吸滿水分，讓荔枝樹支撐不了重量，應聲折斷。

張子軒強調，還好當時下雨沒有砸到附近路過的民眾，不然被這麼大的荔枝樹壓到，不管是汽車機車，後果都無法想像，家中的荔枝樹是爺爺年輕時所種下，並沒有要拿到市場上買賣，沒有砸到人已經是不幸中的大幸。

彰化荔枝盤商楊政權說，去年因暖冬加上荔枝椿象攪局，讓荔枝整體產量少了6成以上，今年因冬季夠冷，加上開花期天氣穩定，儘管連日豪雨有部分裂果情形，但他預估整體，不管是荔枝產量或是價格，都能回復到過往水準。

(中時 )