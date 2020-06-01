後疫情時代，「軟」實力崛起！近期國際股市反彈，科技股率先領漲，其中以雲端相關產業表現最為強勢。而近期新冠疫情逐漸趨緩，台灣已經連續43日無本土案例，日本東京每日確診人數亦已降至個位數以下，不過，國泰投信指出，受疫情影響而改變的工作、生活型態，卻可能延續，甚至加速改變，包括遠距商機、雲端娛樂、網路防駭等多項近期崛起的科技應用，未來發展可望因「疫」受「益」。

根據研究機構Flexera針對全球企業資訊長（CIO）調查，病毒肆虐刺激遠距辦公、雲端運算、自動化需求大幅提高，所以今年企業計劃採用相關新科技的意願非常高，例如計劃大幅導入雲端、AI、自動化流程等尖端科技，顯示即使經濟不景氣，這些需求仍然不會減少。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，過去投資人關注的科技股以費城半導體指數為主，因其側重半導體硬體製造，但其實標普北美科技指數是軟體類指數的代表，而且從過去十年期間，全球主要科技指數表現來看，標普北美科技指數的表現與費半指數在伯仲之間，不遑多讓，是過去十年最強「軟」科技指數。

把握新科技股投資浪潮，台灣投資人可透過ETF來投資。國內有一檔在2019年上市的國泰北美科技ETF（00770），追蹤標的為標普北美科技指數，成分股側重軟體科技，比重約70％，內容涵蓋資訊科技、網路零售、互動媒體、雲端娛樂等面向，而且包括新一代科技格鬥股（MAGA），即Microsoft、Amazon、Google、Apple，另外如Visa、Paypal等Fintech支付概念股、EA藝電等電玩股，皆一次涵蓋。

未來投資趨勢，科技是不變主流，00770掌握軟體科技商機，表現平穩，掛牌以來至今報酬率約30％，值得一提的是，該檔ETF是海外科技商品ETF中少數有配息的，每年殖利率約3％。不僅擁有高的預期報酬率，同時還有配息，因此逐步吸引投資人青睞，流動性良好。

(工商 )