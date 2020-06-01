對於勞動部今天（1日）公布運輸業無薪假增逾2,000人，傳出主要是指華航，華航企業工會理事長劉惠宗說明，依勞動部定義，稱之為「減班休息」，華航每週多休一天，意即每週少一天薪水，全月減15％。比照華航減班休息的華信航空，因六月份開始國內線航班開始逐漸增加，已在檢討取消有些部門的減班休息。

劉宗惠指出，勞動部是對於薪水要低於勞保最高級距4萬5,800元的勞工，實施減班休息有給補助，因此將華航約2,100人列入計算。華航2月16日起，先實施主管減薪10％，5月1日起，國內員工減薪減班，一級（含）以上正副主管減全薪25％，二、三級正副主管減全薪20％，一般員工減全薪15％，每週規劃一日減班休息，暫定實施3個月。目前華航全公司每週三員工不上班，另開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休。

華信航空也比照華航的減班休息辦法，但隨著國內防疫旅遊開放，華信航空六月開始國內線進行增班，目前假日自台北、台中派員到澎湖站支援，否則須支付澎湖站員工加班費，接下來會檢討那些部門需要取消減班休息。

(工商 )