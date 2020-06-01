嚴重則獲救之後，曾手著「怒海炮火餘生歸」一書。（讀者提供）

八二三炮戰期間，記者團搭乘水鴨子前往金門採訪，不幸在料羅灣翻覆獲救的前青年戰士報採訪主任嚴重則日前逝世，享嵩壽九十五歲。

嚴重則民國十五年出生於江蘇無錫，少年時即加入青年軍參加對日抗戰，勝利後入復旦大學，來臺後任職青年戰士報。民國四十七年八二三炮戰期間，九月二十六日上午嚴重則隨中外記者共24人搭登陸艦抵料羅外海，轉乘海陸水鴨子（LVT)搶灘時，所搭乘的第十七艘水鴨子因引擎熄火沈沒，除日本共同社記者奧戶忠夫泳泅抵金門，嚴重則在海上飄流三十多小時後獲救之外，其餘六位記者：新生報徐搏九丶徵信新聞魏晉孚丶中華日報吳旭丶攝影新聞傅資生丶讀賣新聞安田延之丶韓國日報崔秉宇以及國軍戰士三人全告失蹤。

嚴重則獲救之後，曾手著「怒海炮火餘生歸」一書，對不幸失蹤的六位新聞同行以及三位國軍弟兄表示哀悼，也描述海上漂流期間對國難的憂慮以及對家園妻小的牽掛⋯。書中嚴重則也提到一個他不再吃魚的故事；因為「我在海上漂流的時候魚不吃我，爾今爾後我當然也不再吃魚」。

嚴重則後來曾擔任台灣新聞報社長以及國民黨新聞黨部書記長等職務，但為人處事極為低調，每有媒體就八二三炮戰請他發表談話，嚴重則答以：炮戰期間我未能成功登陸金門，算是沒有達成任務，恕不能發表意見。

嚴重則於五月二十五日逝世，家屬訂於六月十六日下午一時三十分，在第二殯儀舘至善四廳舉行公祭。

(中時電子報)