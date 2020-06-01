行政院長蘇貞昌預計明天開記者會，正式宣佈振興券名稱與實質方案，根據目前規畫，將採實體、行動支付、電子票證與信用卡等多元方式發放，讓民眾以1000元換用3000元酷碰券，形同打33折。

至於振興券到底要怎麼領？根據中央規劃，目前有下列4大管道：

1. 郵局、超商：實體振興券研擬開放民眾至郵局兌換，以1000元換3000元實體券，或比照口罩實名制，在網路預購後到四大超商領取。

2. 行動支付：必須先選擇一家銀行上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金。

3. 電子票證：民眾以註冊登記的悠遊卡、一卡通消費，刷3000元會退回2000元或電子支付點數。

4. 信用卡：在銀行帳戶上網登錄後，累計消費3000元，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

至於弱勢族群、中低收入戶等，政府規劃另有優惠方案，不排除直接發放3000元或點數以供使用。

(中時電子報)