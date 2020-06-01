六都會區分別公布5月建物買賣移轉棟數，觀察前5月六大都會區買賣移轉棟數年減3.2%，其中台北市年增3.9%，新北市年減4.5%，桃園市年增13.4%，台中市年減1.5%，台南市年減10.9%，高雄市年減17.5%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，今年第一季累計交易量與去年同期相比成長6.8%，但4月交易量開始受到疫情影響，累計年增率下降至2.7%，再加計5月後，累計年增率由正轉負，顯示疫情衝擊逐漸發酵。

謝志傑說，另由各縣市來看，南部縣市衰退幅度較中部、北部縣市明顯，主因是台南、高雄去年選後房市升溫，基期較高導致。不過，在現階段國內疫情控制得宜下，民眾恐慌情緒解除，遞延的買氣有望逐步回籠，且觀察5月逐步脫離疫情衝擊下也逐步解封，有望在6月恢復正常交易市況，回歸常軌。

謝志傑指出，國內疫情在3、4月為最嚴重的時期，不過在磐石艦隊疫情逐步控制後，僅有零星確診個案，且國內已經數周無本土案例，確診病患中也僅剩12人正在住院隔離中，此波疫情大致上已告一段落。

國內對於疫情管制措施也陸續解除，並開始著手經濟的振興方案，未來經濟有望逐漸回歸正軌。

(時報資訊)