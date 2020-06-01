彰銀（2801）為積極擴增「台灣Pay」消費場域、搶攻行動支付商機，宣布攜手知名連鎖餐飲品牌三商餐飲轄下7個品牌共同推展行動支付服務，舉辨「台灣Pay×三商餐飲 美味33超絕Pay」滿額現折優惠活動，讓消費者在體驗行動支付便利之際，還能消費享回饋。

彰銀表示，今（1）日起至7月31日於全台三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞等7家品牌指定門市，結帳時使用參與「台灣Pay」金融機構的行動銀行或台灣行動支付APP消費，每筆交易結帳金額滿200元即現折33元。

彰銀指出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊國內民生消費，為響應政府振興經濟、嘉惠民眾，特別舉辦此次餐飲現折優惠活動，鼓勵民眾把手機變錢包，使用「台灣Pay」消費不用碰現金，既可省錢還能降低感染風險，安全又便利，限量優惠用完為止。

除了搶攻行動支付商機外，彰銀也推出「My樂現金回饋卡」，國內一般消費最高可享3％回饋，搭配「6Pay享6％，My樂94神」及「台灣Pay信用卡掃碼有購讚」登錄活動，最多可享14％回饋。

彰銀指出，若使用「彰銀錢包」綁定「My樂現金回饋卡」，於上述指定門市進行消費支付，總折扣最多可高達30.5％。未來將持續與知名連鎖店家合作，希望可能引更多民眾使用「台灣Pay」，加速推展行動支付應用。

(時報資訊)