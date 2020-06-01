◎境內感染風險低？指揮中心說明解封標準

台大公衛學院近期透過解封指數計算出台灣的境內感染風險，推估數值低於一，建議中央能適度開放邊境管理，但中央流行疫情指揮中心今天強調，指揮中心也有類似的判斷標準，是否要開放邊境則必須要依照當地感染狀況、檢驗量能、資訊透明度、雙邊互惠等四大原則。

◎陳冠廷遭爆享特權請辭 柯P反扯：應檢討媒體

綠委陳明文之子、北市府副發言人陳冠廷疑似遭府內人員爆，對外0發言、不用輪值晨會、有專屬辦公室，享首長級待遇；陳駁斥有黨政人士將內部討論外部化，已向市長柯文哲請辭。柯1日下午備詢時，竟反怪現在的媒體常常言過其實，一篇新聞稿搞得烏煙瘴氣，應先檢討台灣媒體。

◎罷韓若成功延攬韓回北農？柯P這樣說

6月6日罷韓投票在即，台北市長柯文哲受訪時屢屢強調，交給高雄市民決定，民進黨議員許淑華今在議會質詢時，問柯倘若罷韓成功，是否延攬韓國瑜回鍋北農？柯直言「不會，北農人事已經確定」；至於對韓評價，柯說，「我跟賴清德看法差不多，他是百年難得一見的政治奇才。」

◎解禁首日 小七125萬片口罩5分鐘搶光

管制5個月的口罩禁令今解除，各通路可自由買賣醫療口罩，7-11今下午3時開放民眾臨櫃預購，結果首波釋出的2.5萬盒，相當於125萬片口罩不到5分鐘就被掃光，之後7-11還有125萬片口罩，本周會陸續上架，規格和售價則還在和廠商討論中。

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(中時電子報)