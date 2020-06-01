Rakuten Monkeys迎接10號隊友，主題企劃「想見你」企劃一波接一波，6月5日至7日在桃園主場3連戰，邀請知名女星柯佳嬿蒞臨開球，6日周末為全猿主場開出「想見你」的好球。

柯佳嬿是目前炙手可熱的女星，每年都有經典作品，並參演過許多膾炙人口的電視劇及電影。2016年柯佳嬿獲得第51屆電視金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，2019年又在熱門戲劇當中挑戰一人分飾兩角，精緻細膩的演出在兩岸三地又再度爆紅。

由於疫情的關係，球團不斷努力防疫並逐步開放球迷進場，「想見你」的企劃應運而生。身為第1位穿上「Rakuten Monkeys」球衣的藝能界代表，接到球團的邀約，柯佳嬿又驚又喜，也想在球場見到大家，她表示：「希望大家把我當成10號隊友，我們一起支持運動，一起支持棒球」

柯佳嬿將在6月6日蒞臨桃園，穿上球衣為Rakuten Monkeys開球，期待未來越來越多觀眾可以進場享受職棒，健康防疫。

(中時 )