因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院提供一般民眾、農漁民申請紓困，希望幫助民眾度過難關，卻被少數人鑽漏洞，造成亂象一籮筐！台南市有區公所查出，有1名漁會甲類會員申請3萬元紓困金，入帳後竟然辦理退保，再馬上向區公所申請1萬元急難紓困，所幸南市採跨區聯審，也在衛福部網站查到資料，才沒讓人得逞。

不只如此，區公所承辦案件時發現，1名婦人平時沒有工作，加上因身體不好時常就醫，日前病情緩和後，前往區公所申請生活紓困金，因為沒有任何工作紀錄，她只能拿出一疊醫療費收據佐證，因不是新冠肺炎疫情造成，不符合紓困金的申請資格。

經過了解，區公所人員得知婦人生活環境不好，好心替她向地方人士成立的愛心基金會申請1萬元慰問金，沒想到婦人拿到錢後，竟然酸公所人員說「才1萬元而已，又不是來分的」，讓公所人員傻眼，好心助人竟反遭酸言酸語，大嘆難為。

公所人員透露，申辦紓困案件快1個月，發覺台灣民眾真的「很聰明」，為請領紓困金各種方式都用上，有人原本打零工維生，且疫情並未影響派工，為申請紓困金竟然辭掉工作；也有人檢附存摺影本，上面從今年1到4月都沒有任何出入資料，帳戶內僅剩萬餘元，經過詳細檢查後，才發現該帳戶去年8月曾入帳2200萬元，為紓困金還要營造假象，令人搖頭。

公所人員無奈表示，紓困金原是政府的好意，是為了幫助受到疫情影響而生活出現困難的民眾，如今卻有民眾生活上並沒有困難，卻用盡各種方法申請，想要從中獲利，只能說什麼人都有。

(中時 )