大馬鬼才黃明志推出2020高雄觀光主題曲《出去走走》，近日風光拿下美國第41屆泰利獎最佳網路MV的金獎。高市觀光局宣布，明晚8時將與黃明志二度合作，舉辦全台首次「虛擬演唱會」，在黃明志官方YouTube全球首播，歡迎民眾在疫情過後，跟著黃明志一起「出去走走」。

迎接後疫情時代，高市府拚觀光有新意。觀光局長邱俊龍表示，這是市府第二次與黃明志合作，3月推出高雄觀光主題曲《出去走走〉短短二日便突破124萬觀看人次，強勢登上當周台灣區YouTube觀看人次第一名，各界反應熱烈，最近榮獲美國第41屆泰利獎最佳網路MV的金獎。

邱俊龍提到，這次雙方合作，結合國內虛擬影像技術龍頭Yahoo TV推出「虛擬演唱會」，以異地共演的形式呈現多首不同風格歌曲，創造豐富的AR、VR、MR體驗，透過這場國內首次嘗試的虛擬演唱會，可以體會高雄獨有觀光魅力。

邱俊龍透露，虛擬演唱會由市府跨單位合作宣傳，整合新聞局、文化局的資源與通路，再加上創意無極限的黃明志融合設計，保證作品令人驚豔，也讓更多民眾認識不一樣的高雄，目前演出曲目暫時保密，但內容絕對精心製作，更有黃明志特有幽默跟神祕嘉賓，請大家務必準時上線收看。

另外，隨著國內疫情趨緩，6月開始高雄分三階段解禁公共場域，相關觀光產業已做好準備迎接國內旅客。6月推出「城市探險月」活動，推薦民眾私房景點與全新遊程，提出「野外祕境探險」、「自然生態探索」到「城市風格冒險」三大主題，七條路線，十數條旅遊行程，從山間秘境探訪探險、海上重帆體驗、城市漫遊，多元遊程探索高雄不同風貌。

(中時 )