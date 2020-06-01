國內疫情趨緩，民眾取得實名制口罩的管道多元化，包括至健保特約藥局、衛生所、透過eMask網站或健保快易通APP預購，或至住家附近四大超商的事務機，插入健保卡即可預購、續購與繳費。配合中央政策，台中市29間衛生所6月起週末及國定假日暫停配售實名制口罩，維持平日週一至週五配售。

衛生局長曾梓展說明，台中共有30間衛生所，其中29間衛生所周六、日及國定假日暫停配售實名制口罩，恢復平日週一至週五下午1時30分至4時配售，如有需求民眾，可於平日前往購買。

此外，梨山衛生所實名制口罩配售調整為平日上午九時至中午十二時，每周六、日及國定假日維持上午9時至11時配售；另外，梨山地區增設平等衛生室為口罩購買點，配合梨山衛生所至該衛生室巡檢時間，提供實名制口罩配售服務。

衛生局提醒，自6月1日起，民眾如有購買口罩需求，可運用平日配售時段或以多元管道購買實名制口罩。此外，6月25日適逢端午節，26日彈性放假，學校、公家機關從25日起連放4天假期，這4天衛生所將停售口罩，但6月20日星期六為補班日，當天比照上班日正常配售。

衛生局呼籲，國內疫情趨緩，仍須配合指揮中心防疫新生活運動，落實手部衛生勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等衛生習慣；外出活動保持社交距離或全程戴口罩，留意自身及親友健康，若發燒或呼吸道症狀，應戴上口罩並儘速就醫，切勿搭乘大眾運輸工具。

(中時 )