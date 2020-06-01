高房價時代，很多人都不敢生小孩，但在新竹卻翻轉這個印象！根據內政部今年2月份最新的統計數據顯示，全台各縣市六歲以下幼兒占比，前兩名分別是新竹市和新竹縣，加上竹科新貴普遍所得都較高，在高薪產業支撐下，讓新竹人生得起也養得起，也成為新竹房市的消費主力。

近年來，新竹重心逐漸從市區延伸到竹北，住展雜誌研究部經理何世昌表示，主要原因包括，過去竹北房價相對便宜，二來是環境較好，再來是竹北有縣一、縣二、縣三、關埔等重劃區，加上竹科人買房，普遍重視環境和學區，剛好這些地區就成為竹科人的首選。

高鐵特區附近有不少指標建案圍繞。/圖業者提供

住展雜誌研究部經理何世昌。/圖業者提供

談到竹北蛋黃區，非高鐵特區莫屬，不僅有交通上的便利，附近還有大型複合式商場，近期更有即將完工的遠百新世紀等，儼然是另一個台北信義區，加上周圍還有不少指標豪宅圍繞，房價也跟著水漲船高。區域建案「豐謙VITA」就倚著高鐵特區，附近還有東興國小、國中，前方還有公園，通吃高鐵交通、景觀、學區宅，引發話題。

另一個區域高價就在關埔重劃區，算是新竹兩大高級住宅區，不過目前關埔已經接近開發完成，沒有多餘的土地可以開發，因此新興的介壽重劃區，將成為竹科人買新房的最後機會。「介壽段」就在竹科門口，就像買捷運宅說的「到站即到家」的概念，另一邊又連接著舊市區光復商圈，同時享有交通和生活機能便利，區域建案包括「寶睿博第」等，也成為指標個案，引起竹科人關注。

介壽段鄰光復商圈，又位在竹科門口，提供竹科人新選擇。/圖業者提供

除了竹北蛋黃區，買氣也隨著交通建設延伸到竹南，新竹十大交通建設，將優先推動118線至台68線間路段，未來將縮短南北距離。住展雜誌研究部經理何世昌說，未來在寶山，若台積電廠擴廠，就業人口大量增加的話，不排除會有越來越多人，跑到竹南買房， 因為寶山本身缺乏新屋供給，另外就是要看竹南科學園區，未來的發展前景。

竹南運動公園超過5萬坪，周圍建案棟距表現相當亮眼。/圖業者提供

而竹南房市熱區集中在車站，附近有苗北藝文中心、逾5萬坪的竹南運動公園，其中首排建案「美居上德匯」就位在竹南運動公園第一排，無限棟距和景觀成為最大優勢，加上房價相對竹北親民許多，也成為首購族的新選擇。

(中時電子報)