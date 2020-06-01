彰化縣衛生局人員至居家隔離個案家中拜訪，撥發疫情專用防疫手機。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情期間，彰化縣曾是全台首個本土確診個案、及本土首宗確診死亡個案所在縣市，但因防疫超前部署，並未讓疫情在社區擴散，目前確診個案維持在19例，圖為社區關懷據點的入口防護措施。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情期間，彰化縣曾是全台首個本土確診個案、及本土首宗確診死亡個案所在縣市，但因防疫超前部署，並未讓疫情在社區擴散，目前確診個案維持在19例，圖為社區關懷據點的入口防護措施。（彰化縣衛生局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台大公共衛生學院將和彰化縣衛生局合作，針對新冠肺炎疫情高風險族群中的1萬人進行抽血檢測血清抗體；衛生局長葉彥伯證實，將針對縣確診者、接觸者等曾接受居家檢疫和隔離者，和醫護人員等抽血，了解疫情在社區感染的真實情況，作為未來擬定防疫策略的參考。

台灣大學公共衛生學院1日舉行新冠病毒COVID-19說明會，由院長詹長權主持、副院長陳秀熙分享國際間最新疫情發展；詹同時宣布將與彰化縣衛生局攜手合作，進行萬人血清抗體檢測，由台大提供抗體檢測試劑，彰化縣衛生局負責抽血。

彰化縣是全台最早出現本土確診新冠肺炎案例的縣市，2月中更出現全國首例確診死亡案例，但確診人數並未因此攀升，抗疫基本功「超超前部署」和地毯式疫調清查，讓防疫滴水不漏，確診案例維持在19例，令各界有目共睹，大讚好厲害！

北上與台大開會研商計畫執行細節的葉彥伯，接受電訪時強調，台大公衛學院血清抗體調查計畫，引進抗體試劑，彰化縣獲邀參與，主因過去雙方在預防保健計畫就有合作。

葉彥伯說，彰化縣確診個案不多，但其接觸者族群不同，風險高、低的都有，可透過檢測藉此了解、比較各族群間的抗體比例，窺見社區感染的真實全貌，初步將先針對縣內曾居家檢疫、隔離的4000人，和屬高風險的醫護人員抽血，預計6月開始，約需耗時4至5個月時間，屆時會主動通知受試者到醫院來抽血。

(中時 )