台大公共衛生學院將和彰化縣衛生局合作，針對新冠肺炎疫情高風險族群中的1萬人進行抽血檢測血清抗體；衛生局長葉彥伯證實，將針對縣確診者、接觸者等曾接受居家檢疫和隔離者，和醫護人員等抽血，了解疫情在社區感染的真實情況，作為未來擬定防疫策略的參考。
台灣大學公共衛生學院1日舉行新冠病毒COVID-19說明會，由院長詹長權主持、副院長陳秀熙分享國際間最新疫情發展；詹同時宣布將與彰化縣衛生局攜手合作，進行萬人血清抗體檢測，由台大提供抗體檢測試劑，彰化縣衛生局負責抽血。
彰化縣是全台最早出現本土確診新冠肺炎案例的縣市，2月中更出現全國首例確診死亡案例，但確診人數並未因此攀升，抗疫基本功「超超前部署」和地毯式疫調清查，讓防疫滴水不漏，確診案例維持在19例，令各界有目共睹，大讚好厲害！
北上與台大開會研商計畫執行細節的葉彥伯，接受電訪時強調，台大公衛學院血清抗體調查計畫，引進抗體試劑，彰化縣獲邀參與，主因過去雙方在預防保健計畫就有合作。
葉彥伯說，彰化縣確診個案不多，但其接觸者族群不同，風險高、低的都有，可透過檢測藉此了解、比較各族群間的抗體比例，窺見社區感染的真實全貌，初步將先針對縣內曾居家檢疫、隔離的4000人，和屬高風險的醫護人員抽血，預計6月開始，約需耗時4至5個月時間，屆時會主動通知受試者到醫院來抽血。
(中時 )
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