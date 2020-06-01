不少民眾在選購商品時，會關注產品外觀，但你知道嗎？小小的電子保單封面，也有大文章。國泰人壽為持續鼓勵及深化民眾環保意識，並致力成為「綠色金融品牌」之領導者，除了將減碳標籤放置在所有保單上，還與寶可夢公司跨界合作，就連電子保單上都會出現期間限定的可愛寶可夢圖案，同時也推出期間限定的網路投保與寶可夢抽獎活動。

另外在活動期間內，只要電子保單申請數量增加，活動網頁中的小樹苗就會逐漸長大，希望用灌溉意象鼓勵民眾減少用紙，將人生風險、健康意識與環保行動做結合，集合眾人力量共同愛護地球。

國泰人壽自2019年7月起，率先實行新契約全面採用電子保單取代紙本保單，投保時只需填寫手機或Email，就能輕鬆收取電子保單。累計至2020年4月，電子保單使用率超過96％，節省約2,000萬張用紙，其節省之用量等於5座101的高度！更於2020年2月成為業界首家獲得環保署減碳標籤的公司。象徵環保減碳的「綠色腳丫」標誌，也會出現在國泰人壽的所有保單上，讓消費者在購物時即考量減緩全球暖化與氣候變遷問題，優先選購減碳標籤產品。

為將環保意識推廣給民眾，國泰人壽與寶可夢公司攜手設計四款超可愛寶可夢視覺電子保單供民眾選擇。分別為壽險(福氣平安款)、傷害與醫療險(健康滿分款)、年金險(財富達人款) 、旅平險(就要出遊款)。讓民眾獲得保單的價值不只是保險本身，更是一同推廣減碳愛地球。

除了可愛的電子保單封面外，消費者自即日起至9月30日止，單筆不限金額於國泰人壽網路投保任一險種，並於合作夥伴活動登錄中選擇「寶可夢抽獎活動」，就有機會獲得The Pokémon Center限量精靈球抱枕、趴睡伊布系列娃娃、寶可夢飾品等多項好禮！更多好禮請見活動專站。

除此之外，為了感謝在防疫陣線辛苦工作的醫務人員，即日起至6月30日止，線上投保壽險、傷害險、年金險，國泰人壽將捐出1％保費給「中華民國醫務社會工作協會」，再加碼抽獎高級品牌家電，讓每一張電子保單不僅能做公益還可以回饋保戶拿好禮，活動詳情請至國泰人壽網路投保專站查看。

另外，為提供全方位的保險服務，自即日起，國泰人壽客戶如因人員異動等因素更換服務人員，而由其辦理保險售後服務，如：電子單據、扣款通知、自行繳費單、保全變更(地址、電話更新)、申請子女獎學金..等20多項服務內容，除了掌握保險最新資訊外，還可以參加活動抽獎，有機會將國泰專屬寶可夢精美禮品帶回家！

不僅如此，現在投保新契約選擇寶可夢視覺電子保單，可直接獲得聯名筆記本！

(旺報 )