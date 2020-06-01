伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）周一表示，如果卡拉卡斯提出更多的油料供應，伊朗將繼續向委內瑞拉運送燃料，儘管華盛頓批評兩國，並揚言發動制裁。

路透社報導，穆薩維表示，「伊朗與委內瑞拉只是很普通的自由貿易，如果卡拉卡斯需要伊朗更多的供應，我們會派遣更多船隻。」

伊朗在上週將5艘油輪的船隊，運到了石油短缺的委內瑞拉，雖然過程沒遇到險阻，但美國早先已揚言要抵制，所以這被視為「伊朗克服美國障礙」。

自2018年以來，德黑蘭和華盛頓之間的緊張局勢激增，美國總統川普退出了伊朗2015年核協議，並表示將對伊朗實施制裁。

另一方面，委內瑞拉在前總統查維茲時期，就與美國漸行漸遠，現任總統馬杜羅延續查維茲的政策，但由於石油價格大跌，委內瑞拉經濟崩潰，連石油都挖不起。即使美國支持委內瑞拉反對派首領瓜伊多，但是仍沒有造成預期的內部革命。

(中時電子報)