倫元投顧分析師陳學進表示，台股1日開高走高，終場上漲136.86點，漲幅1.25％，收在11,079.02點，櫃買指數同步大漲，終場走揚1.96點，漲幅1.33％，以149.34點作收。三大法人方面，外資轉買145.04億元，投信續買10.62億元，自營商續買44.24億元，外資於台指期貨市場上持續加碼483口多單，累計淨多單部位為38,695口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股上周受華為風暴、港版國安法及美國的反制行動衝擊，但VIX恐慌指數未出現異常飆升外，國際油價也隨陸廠復工、歐美解封、減產奏效下強勢收高，加上各國政府積極灑錢救經濟，以及美國總統川普上周宣布取消對香港特殊待遇後，卻未提出新的制裁措施，讓市場大鬆口氣，成功帶動那斯達克指數及費半指數急拉翻紅外，也激勵台股1日同步開高。

操作方面，多頭格局持續向上不變前，逢低偏多操作的策略就無須作改變，重點還是在個股，目前不論塑化、紡織、觀光、航空航運、資產營建股、風電、電子、或具防疫、轉單題材與實質獲利的生技股等，通通皆有輪動反彈的機會。

個股方面，本周納入投資組合的創惟，Type-C需求暢旺，營運展望樂觀，只要配合趨勢走多向上、內資法人大戶心態偏多不變、量價不失控，則預期後市仍有大漲再創新高的機會。

當前選股策略除個股或產業需具備成長向上的潛力及爆發力外，更重要的是在量價結構的配合上，不可有過熱或量價失序的敗筆出現，如此上檔空間就仍顯充裕。

(工商 )