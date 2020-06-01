永誠國際投顧分析師李忠興表示，6月的首個交易日，台股在外資反手買超145億元的激勵下，盤面由權值股領軍，指數開高走高，收盤上漲136點，突破「萬一」關卡，創下本波反彈新高，惟成交量僅1,670億元，量能略嫌不足。

他指出，台灣因疫情控制得宜，觀光餐飲股延續上周漲勢，但仍無法吸納原主流防疫族群的龐大資金部位，且觀光餐飲股只能說最壞情況已過，由於出入境依然受境管，若要回到疫情爆發前的營收與獲利，可能年底前都還無法實現。

因此，觀光餐飲股暫以跌深反彈、利空出盡來看待，不建議將大部分資金重押於該類股，而許多內資大戶的看法亦是如此，資金仍在防疫與生技類股中尋找機會，或是以高出低進的方式來回操作。

電子仍是台股比重最龐大的類股，且產業與產品類別眾多，只要有題材加上大戶進場吸納籌碼後點火，就很容易聚集市場人氣，電子類股1日成交比重已達67％，是資金回流的吉兆。

個股方面，本周納入投資組合的驊訊，400張大戶持股比重由前一周的40.06％，上周增加到42.73％，千張大戶持股比重亦增1.61％，大戶籌碼相當穩定。

(工商 )