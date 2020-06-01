循環冠軍的啟發投顧分析師楊基政說，台股逢萬一關卡之上，加權指數趨於震盪，防疫概念股壓回，短線在月線未跌破前，建議買黑賣紅操作，反之，若失守該重要支撐，則應轉為保守因應。

展望後市，楊基政預期，台股將維持橫向整理態勢，並反覆打底與擴底，5月營收即將揭曉，宜著重基本面狀況，進行汰弱留強操作。個股方面，本周納入投資組合的森田，技術面轉強，有機會續漲。

(工商 )