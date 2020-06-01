逐洞賽│啟發投顧分析師楊基政 17:332020/06/01 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 循環冠軍的啟發投顧分析師楊基政說，台股逢萬一關卡之上，加權指數趨於震盪，防疫概念股壓回，短線在月線未跌破前，建議買黑賣紅操作，反之，若失守該重要支撐，則應轉為保守因應。 展望後市，楊基政預期，台股將維持橫向整理態勢，並反覆打底與擴底，5月營收即將揭曉，宜著重基本面狀況，進行汰弱留強操作。個股方面，本周納入投資組合的森田，技術面轉強，有機會續漲。 (工商 ) #森田 #冠軍 #啟發投顧分析師楊基政 #台股 #逐洞賽 也許您會感興趣 財經熱門新聞 後疫情時代經濟跟誰走？ 專家：美陷衰退且無力抗陸 - 財經 不只綁住台積電叛將 陸晶圓代工龍頭挖大咖助攻14奈米 - 財經 如果英國不用華為 它會付出什麼代價 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 陸美爭端加劇！ 外資預告人民幣慘劇還沒完 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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