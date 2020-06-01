美國明尼蘇達州一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd），慘遭白人警察紹文（Derek Chauvin）用膝蓋狠狠壓住脖子10多分鐘，導致對方無法呼吸，最後釀成死亡悲劇。各地爆發大規模示威行動，不過日前在亞特蘭大（Atlanta）卻又有警察執法過當，持電擊槍攻擊2名手無寸鐵的大學生，引起社會公憤。

綜合外媒報導，事發於5月30日晚間，亞特蘭大市中心舉行抗議活動，不過警民雙方卻爆發衝突，員警多次要求2名非裔大學生下車，但對方抵死不從，員警憤而將副駕駛座的女子拖下車，這時駕駛座上的男子還在奮力反抗，最後慘遭電擊槍攻擊，他痛得面露痛苦神情，下秒就被狠拉出車外，遭制伏逮捕。

據了解，慘遭電擊槍攻擊的2名非裔大學生，分別為就讀史貝爾曼女子學院的皮爾格蘭姆（Taniyah Pilgram），以及日前才剛從莫爾豪斯男子學院畢業的楊（Messiah Young），楊被警方逮捕後，甚至還一度癲癇發作。目前2人都已被釋放，不過影片曝光後，引爆全美民眾怒火，質疑警方又再度執法過當。

亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）31日緊急出面滅火，他強調「我們的警察長時間工作壓力很大，但使用武力是絕對不能接受的。」隸屬於亞特蘭大警察局逃犯小組的2名員警斯特里特（Ivory Streeter）及加德那（Mark Gardner）最後慘遭開除，另外3名涉案的員警則被轉調至文職。

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(中時電子報)