清水趙家古厝目前荷花綻放，後方火車呼嘯而過，交織成一幅優美景緻。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

時序入夏是荷花綻放季節，台中有許多賞荷勝地值得造訪，觀旅局指出，東勢林業文化園區、清水趙家古厝、霧峰亞洲大學等地點最具盛名，荷花花期在每年5到9月前後，歡迎大家把握花期，一同捕捉荷花盛開美景。

東勢林業文化園區擁有5公頃的荷花生態池，園方貼心設計環湖步道及觀景平台供取景，每年夏季吸引許多賞花客造訪；霧峰亞洲大學校園則可一次欣賞多種花卉，包括鳳凰花、阿勃勒和荷花都陸續綻放，讓人大飽眼福。

海線清水趙家古厝也是許多賞花客推薦景點，除了有百年歷史古厝外，搭配前方一池粉色荷花，古色古香景緻別有韻味；此外，拍不過癮的民眾，還可順道造訪清水新興宮後方荷花池，在與工廠廢墟相映襯下，可以拍出不同風格美照。

觀旅局指出，除了以上精選賞荷景點外，后里中社觀光花市近2000坪腹地種植各色系品種花朵；由地方社區發展協會活化再造的烏日區花渲光明島，則充滿農村風情；潭子區伊甸心田花園有白色教堂極具特色，這些都是賞花客推薦的景點，歡迎大家趁端午連假到台中踏青賞花。

(中時 )